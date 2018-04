Süßwarenhersteller: Übernahme in Italien beschert Katjes glänzende Jahreszahlen

EmmerichDer Lakritz- und Süßwarenhersteller Katjes hat im vergangenen Jahr vor allem dank einer Übernahme in Italien seinen Konzernumsatz kräftig um 19,7 Prozent auf 268,7 Millionen Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei ebenfalls deutlich auf 59,9 Millionen Euro gestiegen, berichtete das Unternehmen am Mittwoch in Emmerich.