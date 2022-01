Süßwarenindustrie: Lieferengpass vor Ostern: Schoko-Hasen werden knapp

So sei der Weizenpreis am Warenterminmarkt binnen eines Jahres um 50 Prozent auf einen Rekordwert geklettert. Auch die Kosten für Milchpulver, Zucker, Sonnenblumen- oder Sojaöl seien stark gestiegen. Ursache hierfür seien niedrigere Ernteerträge, geringere Importe aus Drittländern, aber auch einen Anstieg der Nachfrage in Asien. Die Firmen fürchten laut BDSI zudem Personalengpässe in der Produktion: „Durch die sich schnell ausbreitende Omikron-Variante drohen steigende Krankenstände und Quarantäne-Ausfälle.“