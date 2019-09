Super-Rabatt-Tag „Black Friday“ landet vor Gericht

Am Donnerstag verhandelt das Bundespatentgericht in München darüber, ob die Marke gelöscht wird, die auf die Firma Super Union eingetragen ist. „Die Firma in Hongkong handelte ein bisschen wie ein Wegelagerer, indem sie Unternehmen rund um den „Black Friday“ mit Abmahnungen überzogen hat“, sagt die Anwältin Anthonia Ghalamkarizadeh. Sie vertritt den Zahlungsdienstleister Paypal in dem Verfahren. Auf Antrag von Paypal, Puma und einem Dutzend weiterer Firmen hat das Patentamt bereits beschlossen, „Black Friday“ als Marke zu löschen - und dagegen wehrt sich Super Union nun.