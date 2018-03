Supermarkt-Kette: Mitarbeiter von Carrefour streiken wegen Stellenabbau

ParisAngestellte der französischen Supermarktkette Carrefour haben gegen den geplanten Stellenabbau in ihrem Unternehmen protestiert. Der Streik am Samstag habe zu Betriebsstörungen in rund 300 Carrefour-Märkten im ganzen Land geführt, teilten die Gewerkschaften FO und CFDT mit. Einige der größten Läden der Kette hätten gänzlich schließen müssen. Der Protest richtet sich auch gegen einen starken Rückgang bei den Erfolgsvergütungen: Diese lagen vergangenes Jahr bei 600 Euro pro Mitarbeiter und wurden auf 50 Euro gekürzt.