Supermarktkette: Lidl verbucht über Weihnachten Umsatzplus in Großbritannien

Die Supermarktkette Lidl hat in Großbritannien über Weihnachten ein Umsatzplus von elf Prozent erzielt und ist damit dort der am schnellsten wachsende stationäre Lebensmittelhändler. Vor allem eine steigende Nachfrage der Verbraucher nach Bier, Wein und anderen Alkoholika habe die Erlöse in die Höhe getrieben.