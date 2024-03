Supermarktkette Mercadona Lidls und Aldis Angstgegner

Diese Effizienz wird gepaart mit einigen Besonderheiten in der Organisation der Geschäfte. Mercadonas erklärtes Ziel ist es, dass der Konsument seinen Einkauf nach der Arbeit oder in der Pause schnell, aber bequem erledigen kann, weswegen es zum Beispiel immer integrierte Parkhäuser gibt. Angebot und Preise sind überall gleich im Land. „Alles ist so ausgerichtet, dass die Produkte einfach zu finden sind in breiten Gängen, wobei die Frischwaren-Abteilung mit Fleisch-, Käse- und Fischtheken gemäß der spanischen Vorlieben sehr viel Platz einnimmt,“ erklärt Nuñez. Da verschmerzen es die Kunden sogar, dass Mercadona preislich nicht ganz mit den deutschen Konkurrenten mithalten kann.