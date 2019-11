Supermarktkette: Real-Märkte ziehen weitere Interessenten an

Der Real-Mutterkonzern Metro verhandelt mit einem Konsortium um den Immobilien-Investor Redos über einen Verkauf von Real. Das Kartellamt hatte diese Pläne bereits genehmigt. Redos will Insidern zufolge mehr als 50 der über 270 Real-Märkte weiter betreiben, die Marke soll erhalten bleiben. Die übrigen Standorte sollen an Konkurrenten gehen. Der geplante Verkauf von Real-Märkten durch Redos an andere Händler muss aber ebenfalls vom Kartellamt gebilligt werden. Die Kartellwächter prüfen Übernahmen im deutschen Einzelhandel in der Regel sehr genau.