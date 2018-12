Supermarktkette Real plant offenbar Schließung von Filialen

Der Handelsriese Metro hat Real zum Verkauf gestellt. Firmenchef Olaf Koch will Metro auf das Geschäft mit den Großmärkten konzentrieren, die Real-Supermärkte haben dabei keinen Platz mehr. Er strebe an, die Kette mit einem Jahresumsatz von mehr als sieben Milliarden Euro und rund 280 Märkten als Ganzes zu verkaufen, hatte Koch versichert. Vor seiner Verkaufsankündigung hatte der Manager Real ein neues Tarifmodell verordnet, er will damit „wettbewerbsfähige Personalkosten“ bei der Kette durchsetzen. Die Gewerkschaft Verdi läuft dagegen Sturm.