Supermarktkette Real Verdi bangt um Einfluss im Handel

In dem Antrag selbst Verdi klingen indes auch andere Motive an. Die Gewerkschaft sei durch die geplante Standortübernahme demnach „direkt in ihren Marktstrukturinteressen“ betroffen und sieht bei einer Freigabe durch das Bundeskartellamt „die Substanz“ und „die Wettbewerbsfähigkeit“ ihres kompletten Fachbereichs Handel bedroht. Denn nur in Filial- und Regiebetrieben habe Verdi „die Möglichkeit zur Akquisition von Mitgliedern und damit die Durchsetzungskraft zum Abschluss von entsprechenden Tarifverträgen“, argumentiert die Gewerkschaft. „Bei den über selbständige Kaufleute organisierten Betrieben von Edeka besteht diese Möglichkeit nicht bzw. in deutlich geringerem Ausmaß“. So gebe es bei 95 Prozent der selbständigem Edeka-Kaufleute keine Betriebsräte. Übernehmen die Kaufleute nun bei Real das Kommando, würden dort bisher bestehende Betriebsratsstrukturen wegbrechen – und damit „Zugriffspunkte“ für die Gewerkschaft, „was in der Konsequenz dazu führt, dass der Fachbereich Handel von Verdi in erheblichem Umfang Mitglieder verlieren könnte.“ Real-Mitarbeiter machen demnach regional teils 20 Prozent aller von Verdi vertretenen Mitarbeiter im Handel aus.