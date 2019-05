Supermarktkette Rewe übernimmt Lekkerland und will mit Fertig-Snacks wachsen

28. Mai 2019 , aktualisiert 28. Mai 2019, 15:34 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Mithilfe von Lekkerland will Rewe das Sortiment von To-go-Läden erweitern. Gemeinsam mit Aral bietet Rewe Snacks und Fertiggerichte an Tankstellen an.