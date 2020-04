Supermarktkette: Rewe will in der Coronakrise Chancen für Zukäufe prüfen

Im Lebensmittelgeschäft hat sich Souque zufolge der zu Beginn der Coronakrise durch Hamsterkäufe in die Höhe geschnellte Umsatz wieder normalisiert. Mittlerweile schlage das Pendel sogar zurück: „Es gibt Länder in Europa, da haben wir seit zwei Wochen eine negative Umsatzentwicklung.“ In Deutschland erwartet Rewe insgesamt ein Umsatzplus in diesem Jahr.