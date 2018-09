Supermarktriese Carrefour dementiert Interesse an Rivalen Casino

ParisDer französische Supermarktriese Carrefour hat ein mögliches Interesse an dem unter Druck geratenen Rivalen Casino zurückgewiesen. „Carrefour bestreitet, Casino angesprochen zu haben und ist überrascht, dass das Casino-Management einen Fusionsvorschlag erhalten haben will, der nicht existiert“, teilte Carrefour in einer Erklärung mit.