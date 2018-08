Supreme-Kampagne Ein Werbe-Coup gegen alle Algorithmen

Kiosk-Besitzer berichteten, einzelne Kunden hätten 50 Exemplare und mehr gekauft – zum Teil, um sie als Andenken aufzuheben. Zum Teil aber schlicht, um sie via Online-Plattformen an Marken-Fans weiterzuverkaufen, die weder in New York noch in Miami oder Los Angeles wohnen, den anderen Metropolen, in denen die „Post“ angeboten wird. Bei Ebay etwa standen kurz nach dem Verkaufsstart des Blattes gleich mehrere hundert Angebote online, die meisten verlangten für die „Post“ einen Preis von zehn Dollar. Normalerweise kostet eine Ausgabe gerade mal einen Dollar.

„Post“-Verleger und Vorstandschef Jesse Angelo sagte, das Zeitungshaus habe bereits mit einem solchen Ansturm gerechnet: „Wir wussten, das wird eine Sammler-Nummer“. Supreme, sagt der Zeitungsmann, sei nun mal eine derart „coole Marke“. Außerdem hätten beide Marken einiges gemeinsam, so sähen sich die Logos in ihrer schlichten Ästhetik einigermaßen ähnlich, zudem kämen beide aus New York.