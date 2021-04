Sycamore Partners und Gamut Capital Adidas findet Interessenten für Reebok

Nachdem der Dax-Konzern Adidas seine Tochter Reebok zum Verkauf gestellt hat, kommt die Trennung von der US-amerikanische Sportmarke offenbar voran. Nach Informationen der WirtschaftsWoche haben neben weiteren Parteien die beiden New Yorker Private Equity-Unternehmen Sycamore Partners und Gamut Capital ihr Interesse an einer Übernahme von Reebok angemeldet. Andere Unternehmen wie der US-Textilkonzern VF oder die chinesische Sportunternehmen Anta, denen ein Interesse an Reebok nachgesagt worden war, seien dagegen nicht mit dabei, heißt es in informierten Kreisen.