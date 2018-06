Systematische Übernahmen Wieso Chinas Hunger auf deutsche Pharmafirmen wächst

„Chinas Investoren haben es auf die so genannten Hidden Champions abgesehen, weil sie in vielen Nischenbranchen weltweit als Marktführer gelten“, so Studienleiterin Cora Jungbluth von der Bertelsmann-Stiftung. Einerseits sei das eine rationale Entscheidung, weil diese Firmen als sicheres Investment gelten. Es drücke aber auch aufs Tempo in der eigenen Entwicklung, will ein chinesisches Unternehmen an Technologie gelangen: „Ein Unternehmen mit Spezialwissen zuzukaufen ist schneller, als selbst zu forschen“, so Jungbluth.