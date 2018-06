Systematische Übernahmen : Wieso Chinas Hunger auf deutsche Pharmafirmen wächst

1668 begann die Geschichte des Konzerns mit einer kleinen Apotheke in Darmstadt. Damals herrschte in Peking gerade Kaiser Kangxi, dessen Dynastie in China schon lange Vergangenheit ist. Die wichtigste Geschichte, umgarnt Oschmann die Journalisten in Shanghai, sei aber ohnehin die, die das Unternehmen heute schreibe: „Und ich bin überzeugt, dass wir den Großteil dieser Geschichte in China schreiben werden.“ Für Merck ist das Land seit einigen Jahren der wichtigste Wachstumsmarkt.