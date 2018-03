Systemgastronomie: Das sind die Fast-Food-Champions Deutschlands

Mit Nordsee den Platz tauscht die Yum Brands Brands Restaurants Int. Ltd. & Co. KG. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im US-amerikanischen Kentucky und deutscher Registrierung in Düsseldorf ist nicht weniger, als der weltgrößte Betreiber von Systemgastronomie. Zur Gruppe gehören Restaurantketten wie Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut und Taco Bell sowie zahlreiche länderspezifische Fastfood-Anbieter. In Deutschland ist Yum Brands mit KFC- und Pizza-Hut Filialen aktiv und teilt sich den Markt mit dem polnischen Franchisenehmer Amrest. 2017 stand ein Umsatz von 301,5 Millionen Euro.