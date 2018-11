Tabakindustrie Marlboro-Hersteller ist angeblich an E-Zigaretten-Firma Juul interessiert

New YorkDer Marlboro-Hersteller Altria erwägt einem US-Zeitungsbericht zufolge einen Einstieg bei der umstrittenen E-Zigaretten-Firma Juul. Die Unternehmen seien in Gesprächen über eine Beteiligung, auch wenn kein unmittelbarer Abschluss bevorstehe, schrieb das „Wall Street Journal“ am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Altria und Juul äußerten sich zunächst nicht.