Tabakkonzern Philip Morris wirbt in Japan mit Glitzer und Dampf um neue Kunden

In Japan scheint die Werbemasche zu funktionieren. Philip Morris hat in den trendigen Stadtteilen des Landes neun Iqos-Läden mit kostenlosem WLAN und kostenlosen Getränken eröffnet. Die 32 Jahre alte Friseurin Mami Kugishima sagt, sie finde es gut, dass der Geruch nicht in ihrem Haar hängen bleibe. „Es beruhigt mich“, sagt sie, während sie an ihrem mit Glitzersteinen besetzten Rauchgerät zieht. Sie gibt zu, es wäre besser, ganz aufzuhören, aber „ich mag es, wenn ich ausgehe und etwas trinke“.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Tabak eine der führenden Todesursachen. Jährlich sterben demnach sieben Millionen Menschen daran, 890.000 von ihnen sind Nichtraucher, die dem Qualm passiv ausgesetzt waren. Philip Morris hält dagegen, dass vom Unternehmen in Auftrag gegebene Studien gezeigt hätten, dass es mit Iqos weniger Gesundheitsrisiken gebe, auch wenn sie nicht auf Null reduziert seien. So führten die niedrigeren Temperaturen des Geräts dazu, dass weniger krebserregende Stoffe freigesetzt würden als etwa bei konventionellen Zigaretten und der Nutzer gleichzeitig in den Genuss des Nikotin komme. Calantzopoulos sagt, der Gebrauch des Gerätes fördere die Gesundheit der Menschen. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, die Risiken schönzureden, um eine neue Generation von Tabakkonsumenten anzulocken - was Philip Morris abstreitet.