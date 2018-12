Tabakwaren Umstrittene E-Zigarette Juul kommt nach Deutschland

In den USA begegnet man Juul überwiegend in der hochkonzentrierten Variante, mittlerweile an allen möglichen Orten: In Studenten-WGs, an U-Bahnstationen, aber auch auf Schulhöfen. Der US-Comedian Dave Chappelle „juult“ während einer seiner neuen Netflix-Shows auf der Bühne vor seinem Publikum. Erlaubt ist das nicht, schließlich gelten die US-Rauchverbote wie in Deutschland auch für E-Zigaretten. Und die sind in den USA besonders streng.