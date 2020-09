Takeaway.com: Lieferando-Eigner verspricht starkes Wachstum auch nach Coronakrise

Takeaway.com setzt auf Größe, fusionierte dieses Jahr mit dem britischen Konkurrenten Just Eat und steckt derzeit mitten in der Übernahme von Grubhub, der Nummer drei in den USA. Diese soll Gerbig zufolge in der ersten Jahreshälfte 2021 über die Bühne gehen. Die Erwartungen an weitere große Deals dämpft der Betriebswirt: „Jeder Markt, in dem wir potenziell einen großen Gewinn erzielen und die Nummer eins werden könnten, ist für uns attraktiv. Aber da gibt es weltweit nicht mehr so viel.“