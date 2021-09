Tarif-Streit Arbeitsgericht soll Rechtmäßigkeit des Lokführerstreiks prüfen

Seit 2.00 Uhr ist der Personenverkehr in Deutschland stark eingeschränkt. Bild: Bild: Reuters

Ist der Streik der GDL bei der Deutschen Bahn verhältnismäßig? Diese Frage beschäftigt am Donnerstag die Justiz. Der Konzern will vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt mit einer einstweiligen Verfügung ein vorzeitiges Ende des Arbeitskampfs erreichen.