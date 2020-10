Tarifkonflikt Deutsche Bahn leitet Schlichtung mit Lokführergewerkschaft GDL ein

Nach dem Einbruch der Fahrgastzahlen will die Deutsche Bahn die künftige Bezahlung ihrer Mitarbeiter vorzeitig neu regeln. Weil die Lokführergewerkschaft das bislang ablehnt, leitet die Bahn nun eine Schlichtung ein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Diese Möglichkeit gebe der Tarifvertrag. Man bedauere, dass der Schritt notwendig sei. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kündigte eine Stellungnahme im Laufe des Tages an.