Tarifkonflikt: EVG nimmt Bahn-Angebot für Schlichtung im Tarifstreit an

Wie es am Donnerstag bei der EVG hieß, halte man zur Not an dem geplanten unbefristeten Streik fest. „Wir bereiten die Urabstimmung weiterhin vor“, sagte ein Sprecher. Sollten drei Viertel der Gewerkschaftsmitglieder dem Schlichtungsergebnis nicht zustimmen, könnte es am Ende doch noch zu einer möglicherweise wochenlangen Arbeitsniederlegung kommen.