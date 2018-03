Tarifkonflikt: Flugausfälle bei Austrian sorgen für Ärger im Lufthansa-Reich

Gleichzeitig gewinnt der eh schon harte Wettbewerb in Wien an Schärfe. Nach der Insolvenz der österreichischen Air Berlin-Tochter Niki stocken alle Airlines ihr Angebot massiv auf. Hinzu kommen neue Airlines wie Easyjet, die eine Betriebslizenz (AOC) in Österreich beantragt haben. Auch die britisch-spanische Airline-Holding IAG wird wohl mit ihren Billigablegern Vueling oder Level in die Alpenrepublik drängen. Die Folgen dürften ein Preiskampf und ein steigender Margendruck sein.