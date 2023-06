Tarifkonflikt: Gewerkschaft EVG erzielt Tarifabschluss mit Bahn-Konkurrent Transdev

Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen, darunter etwa 180.000 bei der Deutschen Bahn. In der Tarifrunde mit der DB will sich die EVG erst am Mittwoch zum bisherigen Verhandlungsstand äußern. Ab Dienstagabend werde die zuständige Tarifkommission tagen und ein erstes Votum zum "aktuellen Zwischenstand" sei für Mittwochmittag geplant, erklärte die EVG. Danach werde der Bundesvorstand der EVG zusammenkommen und ebenfalls eine Bewertung abgeben. Erst dann sei klar, wie es weitergehe.