Tarifkonflikt: Lokführergewerkschaft GDL hält sich bedeckt nach neuem Angebot der Bahn

Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde erst am Dienstag beendet und keine weiteren Streiks angekündigt. Am Donnerstag hatte die Gewerkschaft aber damit gedroht, am (morgigen) Montag mit der Vorbereitung des nächsten Arbeitskampfes zu beginnen, sollte das Konzernmanagement bis dahin kein neues Angebot vorlegen, das „verhandlungsfähig“ sei. Ein früheres Angebot hatte die GDL abgelehnt. Daraufhin wollte die Bahn den Ausstand gerichtlich als unverhältnismäßig untersagen lassen. Damit scheiterte sie allerdings.