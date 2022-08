Tarifkonflikt: Piloten stimmen für mögliche Streiks bei Lufthansa und Eurowings

„Das ist ein Signal, dass die Belegschaft bereit ist, für bessere Arbeitsbedingungen in den Arbeitskampf zu ziehen“, ergänzte er. Zunächst werde in der kommenden Woche mit dem Arbeitgeber aber über bessere Arbeitszeitregeln weiter verhandelt. Das Ergebnis der Urabstimmung sei daher kein Streikbeschluss, erklärte die VC. „Es ist das verschärfte Signal, quasi die gelbe Karte an Eurowings.“