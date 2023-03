Tarifkonflikt: Post sieht sich gerüstet für Folgen eines Streiks

Die Deutsche Post rechnet im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Verdi mit einem unbefristeten Streik und sieht sich für die Folgen eines Ausstands gerüstet. Die Post gehe davon aus, dass die Mehrheit der Verdi-Mitglieder in der Urabstimmung das Tarifangebot der Post abgelehnt habe, sagte Post-Chef Frank Appel am Donnerstag in Troisdorf bei Bonn.