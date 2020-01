Tarifkonflikt UFO beendet Streik bei Germanwings wie geplant am Mittwoch

Wie bereits an den beiden Vortagen mussten auch am Neujahrstag Tausende Passagiere bundesweit Einschränkungen hinnehmen. Am Mittwoch sollen mehr als 70 Flüge ausfallen, wie aus einer aktuellen Übersicht auf der Internetseite von Eurowings hevorgeht (Hier die Übersicht der betroffenen Flüge). Insgesamt wurden im Zuge des dreitägigen Streiks über 190 Verbindungen gestrichen.