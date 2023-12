Tarifkonflikt: Verdi-Chef Werneke kündigt Streiks im Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft an

Die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des Einzelhandels auch im Weihnachtsgeschäft Streiks angekündigt. Wenn es bei den aktuellen Verhandlungen in den Bundesländern zu keinem Durchbruch komme, werde die Gewerkschaft in den kommenden Wochen ihren Druck erhöhen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der „Augsburger Allgemeinen am Freitag vorab.