Tarifkonflikt: Verdi lässt bis 8. März über Streiks bei Deutscher Post abstimmen

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post soll in drei Wochen Klarheit herrschen, ob es zu einem Arbeitskampf kommt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft ab dem kommenden Montag bis zum 8. März ihre Mitglieder bei dem Unternehmen zur Urabstimmung über Streiks auf, wie Verdi am Mittwoch ankündigte. Das Ergebnis soll laut Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am 9. März bekanntgegeben werden.