Tarifkonflikt: Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft im seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit Amazon die Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland zum Streik auf. Die Streiks in Leipzig, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne und Koblenz beginnen mit der Nachtschicht zum Montag und werden mindestens 48 Stunden andauern, wie die Gewerkschaft am Sonntag mitteilte. „Wir verschärfen die Gangart, denn Amazon zeigt bislang keine Einsicht und gefährdet die Gesundheit der Beschäftigten zu Gunsten des Konzernprofits“, erklärt Orhan Akman, bei Verdi verantwortlich für den Einzel- und Versandhandel.