Tarifstreit: Bahn und Lokführergewerkschaft GDL verhandeln nun doch

Nach monatelangem Streit nehmen Deutsche Bahn und Lokführergewerkschaft GDL nun doch Tarif-Verhandlungen auf. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und GDL-Chef Claus Weselsky wollen sich am Freitag zu einer ersten Gesprächsrunde in Berlin treffen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.