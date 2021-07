Tarifstreit: Bahn will mit neuem Angebot an Lokführergewerkschaft Streiks verhindern

Die GDL hatte die bisherigen Gespräche für gescheitert erklärt und Streiks ab August angekündigt, wenn die Bahn sich nicht bewege. Die GDL hatte zuletzt Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent verlangt. Diese sollten in zwei Schritten umgesetzt werden - plus 1,4 Prozent in diesem und plus 1,8 Prozent im nächsten Jahr. Zudem sollten die Beschäftigten eine Corona-Prämie von 600 Euro erhalten. Nach Lesart der Bahn summieren sich die gesamten Forderungen der Lokführer aber auf etwa das Dreifache davon, was die GDL zurückweist.