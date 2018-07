Tarifstreit bei Handelskette Verdi ruft zu Streiks bei Real auf

Die Gewerkschaft Verdi will die Metro-Tochter Real bestreiken. Dies geht aus einem „Streikaufruf“ an die rund 34.000 Beschäftigten des Unternehmens hervor, der der WirtschaftsWoche vorliegt. Bereits an diesem Freitag und Samstag (13. und 14. Juli) seien „bundesweite Arbeitsniederlegungen in einer Vielzahl der 280 Filialen“ geplant, erfuhr unsere Redaktion aus Gewerkschaftskreisen. Ein Verdi-Sprecher wollte sich zu konkreten Planungen nicht äußern.