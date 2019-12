Tarifstreit: Kabinengewerkschaft Ufo droht mit weiteren Streiks bei Lufthansa

Hier zeigt sich das Kernproblem des Tarifkonflikts: Es haben sich über viele Monate nicht nur zahlreiche offene Fragen beim Thema Vergütung und Arbeitsbedingungen der Stewardessen und Stewards in der Lufthansa-Gruppe aufgestaut. Der Streit ist längst auch zu einer emotionalen Auseinandersetzung geworden.

Das Verhältnis zwischen UFO und Lufthansa ist gleich an mehreren Stellen schwer belastet. Zum einen hat Lufthansa zwischenzeitlich den grundsätzlichen Status der Gewerkschaft in Frage gestellt. Nach heftigen internen Auseinandersetzungen bei der UFO bezweifelte das Management von Europas größter Airline, ob die UFO rechtlich noch ein Vertretungsmandat für das Kabinenpersonal besitzt.