 Tarifstreit: Vorerst kein weiterer Bahnstreik – Gewerkschaft will verhandeln

BerlinBahnkunden müssen zunächst nicht mit weiteren Streiks rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erklärte am Montag, man sei bereit, wieder zu verhandeln. Die Deutsche Bahn sei im Anschuss an den Streik auf die Gewerkschaft zugekommen, sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba. Man prüfe, ob man einen Termin am Dienstag wahrnehmen könne.