Tarifverhandlung: Lokführer-Gewerkschaft lehnt Bahn-Angebot ab – Streiks rücken näher

Im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL rücken Streiks näher. GDL-Chef Claus Weselsky lehnte das Tarifangebot des Staatskonzerns am Dienstag rundweg ab. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Angebot annehmen, liegt bei Null“, sagte er in Berlin und ergänzte: „Dass wir darüber verhandeln, bei nahe Null.“ Die Bahn steuere „sehenden Auges“ auf Streiks zu. Bis Pfingstmontag will die Gewerkschaft der Bahn eine schriftliche Antwort geben: „Die Wahrscheinlichkeit von Arbeitskämpfen ist mit diesem Angebot gestiegen.“