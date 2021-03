Tarifverhandlungen: Lokführer-Gewerkschaft fordert fast fünf Prozent mehr Lohn plus Prämie

Die Bahn wiederum setzt daher das Tarifeinheitsgesetz um. Das heißt, es würde in einem Betrieb allein der von derjenigen Gewerkschaft ausgehandelte Vertrag gelten, deren Mitglieder die Mehrheit stellen. Der Bahn-Konzern teilt sich in rund 300 sogenannte Wahlbetriebe auf. In den meisten ist allein die EVG vertreten, in gut 60 gibt es Überschneidungen. Die Bahn versucht nun herauszufinden, welcher Betrieb von welcher Gewerkschaft dominiert wird.