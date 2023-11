Tarifverhandlungen: UFO fordert für Lufthansa-Kabinenpersonal 15 Prozent mehr Geld

„Wir erwarten ernsthafte, sicherlich auch schwierige und unter Umständen lange Tarifverhandlungen“, hieß es in einer UFO-Mitgliederinformation, die Reuters vorlag. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, so dass Streik im Fall verhärteter Fronten Anfang nächsten Jahres möglich wäre.