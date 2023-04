Tarifverhandlungen Verdi legt mit Streik Flughäfen lahm - 100.000 Passagiere betroffen

20. April 2023

Geplante Abflüge und Landungen werden an den betroffenen Flughäfen am Donnerstag und Freitag gestrichen. Der Streik soll in der Nacht zu Samstag enden.