Taxi-Vermittler: Free Now startet Mietwagen-Angebot in Berlin

Der Taxi-Vermittler Free Now baut sein Mobilitätsangebot weiter aus und startet nun auch in Berlin seinen Mietwagen-Service mit Fahrer. Mit über 700 Fahrern soll der Dienst Free Now Ride zunächst im gesamten Innenstadtbereich der deutschen Hauptstadt verfügbar sein, kündigte Free Now (vormals MyTaxi) am Mittwoch an.