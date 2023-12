TeamViewer, Zoom, Hellofresh & Co. Das Strohfeuer ist aus: So geht es den Corona-Profiteuren heute

von Michael Kroker 23. Dezember 2023

Bild: Getty Images, imago images, Illustration: WirtschaftsWoche

From Zero to Hero und wieder zurück: Die Corona-Pandemie spülte einige Profiteure ins Rampenlicht. Bei vielen von ihnen ist von der Sonderkonjunktur nichts geblieben.