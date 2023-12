TeamViewer, Zoom, Hellofresh & Co. Das Strohfeuer ist aus: So geht es den Corona-Profiteuren heute

Stark schwankte nicht nur die Nachfrage nach Sportequipment, sondern auch die nach Zutaten zum Selberkochen: Exemplarisch dafür ist die geschäftliche Entwicklung des Kochboxenversenders Hellofresh in den vergangenen knapp vier Jahren. Hellofresh meldete im November 2020 dank Corona einen um 120 Prozent nach oben geschnelltem Umsatz. Der Boom hielt bis ins Jahr 2021 an, wodurch dem Unternehmen bis März jenes Jahres der Sprung in die Gewinnzone und im September sogar in den neu geschaffenen DAX-40-Index gelang.



Doch die Freude währte eben nur ein gutes Jahr lang: Im August 2022 hatte Hellofresh gegenüber dem Coronaboom deutlich an Kunden verloren; zudem verdiente der Kochboxenversender gut ein Viertel weniger. Im September 2022 musste das Unternehmen seinen Platz im DAX für Siemens Energy räumen und rutschte in den MDax ab. Seitdem blickt Hellofresh nur vorsichtig in die Zukunft des Jahres 2023, weil die trübe Konsumlaune das Wachstum bremse.