Technologie: Ende des Corona-Booms: Umsätze mit Unterhaltungselektronik sinken

Prognosen des Digitalverbands Bitkom zufolge ist dieses Jahr mit Erlösen von insgesamt 8,1 Milliarden Euro zu rechnen, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte. 2022 waren es noch 8,3 Milliarden Euro, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sogar 9,3 beziehungsweise 8,9 Milliarden. In der Pandemie wurde sehr viel in Geräte für zu Hause investiert. „Impulse erwarten wir von neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz und perspektivisch auch dem Metaverse“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.