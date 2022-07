Technologie: Lufthansa fordert Einsatz von modernerer Scanner-Technik

Die Deutsche Lufthansa hat den Einsatz von modernerer Scanner-Technik bei den Sicherheitskontrollen gefordert. „Es gibt hochmoderne Technik, die die Sicherheitskontrollen deutlich beschleunigen würde. Stattdessen ist an den Flughäfen in Deutschland zumeist ältere Technik im Einsatz“, sagte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser, zuständig für Flotten und Infrastruktur, der „Bild am Sonntag“ laut einem Vorabbericht am Samstag.