Temu Gefährliche Billigware aus China – Verband fordert strengere Regeln

In einem Testkauf Ende 2023 seien 18 von 19 gekauften Spielwaren wegen erheblicher Sicherheitsmängel aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem würde kein Artikel den EU-Richtlinien entsprechen und daher illegal verkauft werden. Zuvor hätten sich mehrere Mitglieder mit Bedenken hinsichtlich Temu an den Verein gewandt.