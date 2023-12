Temu, Shein & Co. Diese Onlinehändler trotzen dem Weihnachtsblues

Bei dem Online-Anbieter für Technikprodukte verlief schon das November-Geschäft – entgegen den eigenen Erwartungen – „über dem Vorjahr mit einem sehr starken Zuwachs insbesondere in den Bereichen Notebooks und Desktops“, sagt NBB-Manager Martin Schwager. Auch generell sieht er noch Potenzial im Onlinehandel mit Computern & Co. Das Wachstum sei „für diesen Kanal noch lange nicht vorbei“, so Schwager, auch wenn die prozentualen Steigerungsraten schon aufgrund der Marktgröße nicht mehr so stark ausfallen würden wie in der Vergangenheit.