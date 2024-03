Temu, Shein und Co. Konkurrenz aus China: Deutsche Manager haben „nicht die richtigen Skills“

Dennoch gehen Veränderungen in den befragten Unternehmen nur zäh vonstatten – weil es an Know-how fehlt und weil sich die Geschäftsleitung gegen Veränderungen sträubt. Auch das zeigt die Studie. So gibt darin etwa nur ein Fünftel der Befragten an, bereits Maßnahmen und Projekte als Reaktion auf den Wettbewerb aus Asien umgesetzt oder auf den Weg gebracht zu haben. Jede dritte befragte Führungskraft ist der Meinung, deutsche Manager hätten „nicht die richtigen Skills, um datenbasierte Entscheidungen vorzubereiten“. 23 Prozent nehmen wahr, dass sich die Geschäftsleitung des eigenen Unternehmens gegen Veränderungen in dieser Hinsicht sträube.